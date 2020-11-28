لبنان

بلدية الغازية: سبع حالات جديدة

Lebanon 24
28-11-2020 | 23:38
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 أعلنت بلديه الغازيه قضاء صيدا في بيان، رصد 7 اصابات جديدة، ليصبح العدد التراكمي للحالات: 252 حالة مع تسجيل 229 حالة شفاء، و16 حاله قيد الحجر المنزلي والمتابعة من قبل خلية الازمة في البلدية.
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الغازيه

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