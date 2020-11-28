بلدية الغازية: سبع حالات جديدة

أعلنت بلديه الغازيه قضاء صيدا في بيان، رصد 7 اصابات جديدة، ليصبح العدد التراكمي للحالات: 252 حالة مع تسجيل 229 حالة شفاء، و16 حاله قيد الحجر المنزلي والمتابعة من قبل خلية الازمة في البلدية.