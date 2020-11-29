لبنان

وزارة الصحة ليست مرتاحة لقرار فتح البلد!

Lebanon 24
29-11-2020 | 06:27
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صحيا لا يزال التخبط سيد الموقف بانتظار ما سيصدر اليوم عن اجتماع لجنة كورونا الوزارية، في حين كشفت مصادر وزارة الصحة عبر "الأنباء" عن عدم ارتياحها لقرار فتح البلد ما لم يترافق رفع الاقفال مع قرارات صارمة تبقي على نظام المفرد والمزدوج والتشديد من قبل الأجهزة الامنية على الاجراءات الوقائية، لأن بقاء نسبة الاصابات على حالها تؤشر الى مضاعفة عدد المصابين، في حين ان المستشفيات لم تعد تتسع وغرف العناية الفائقة اصبحت ممتلئة.  

المصدر: "الأنباء" الإلكترونية
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