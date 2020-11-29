لا نوايا حقيقية لإجراء التدقيق الجنائي.. ما يجري لعبة ومسرحية

كتبت صحيفة "السياسة": "لا شيء يُوحي بأن هناك نوايا حقيقية لتحقيق التدقيق الجنائي المالي، رغم موافقة مجلس النواب على تبني رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون بالسير في هذا المشروع، باعتبار أن ما حصل هو مجرد توصية، في وقت ذهب بعض النواب على اعتبار ما جرى بأنه مسرحية موصوفة متفق عليها. وأكدت مصادر سياسية بارزة، لـ "السياسة" أن "هناك عقبات عديدة تحول دون إنجاز مشروع التدقيق المالي، مشيرة إلى أن الذين دفعوا شركة "الفاريز ومارسال" للاعتذار عن استكمال مهمتها، هم أنفسهم سيعملون على عرقلة عمل أي شركة أخرى ستتولى هذه المسؤولية"، مشددة على أن "موافقة مجلس النواب على السير بهذا المشروع، لا تعني أبداً أن الأمور أصبحت معبدة أمام تنفيذه، خاصة وأن هناك خطوات قانونية أخرى يجب القيام بها على هذا الصعيد". وتشدد أوساط معارضة لـ"السياسة"، على أن "النواب الذين وافقوا على التدقيق، ليسوا مقتنعين بأن هناك جدية في وصول الأمور إلى خواتيمها، وبما يحقق الغاية منه، في كشف مصير الأموال التي صرفت أو هربت خارج لبنان على مدى السنوات الماضية"، معتبرة أن "التيار الوطني الحر" الذي يحتكر وزارة الطاقة منذ أكثر من عشر سنوات، وما تخلل هذه المدة من فضائح يندى لها الجبين، إنما يريد التصويب من خلال إصراره على التدقيق المالي، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتحميله مسؤولية التعثر المالي، تماماً كما يفعل "حزب الله" الذي لا يترك مناسبة إلا ويحمل فيها على سلامه، مع حلفائه من فريق الثامن من آذار لضرب النظام المصرفي اللبناني وتقويض ركائزه، لمصلحة نظام اقتصادي يتوافق مع مخططاته ومشروعه الإقليمي" . وفي الخصوص، اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه "بعد القرار الذي اتخذه مجلس النواب، والذي أكّد فيه على ضرورة السير بالتدقيق الجنائي فإن السلطة الإجرائيّة، مدعوة إلى إعادة تكليف أي شركة مختصة بالتدقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن، لكي تباشر بالتدقيق بدءاً من مصرف لبنان وتباعاً على إدارات الدولة كلها". وأضاف : "نظراً لما لهذه الخطوة من أهميّة قصوى على صعيد أي خطوة إصلاحيّة منتظرة في المدى القريب، وإلا يكون كل ما شهدناه مسرحيّة "ثقيلة"– "غليظة" في الوقت الذي يعاني المواطن اللبناني مأساة عميقة وموجعة ومتمادية".وعلق رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل، على موضوع التدقيق الجنائي بالقول: من مسرحية القانون الانتخابي والبطولات الوهمية إلى مسرحية الكل صار بدو التدقيق الجنائي في صفقاته".