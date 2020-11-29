مجهولان طعنا فلسطينياً في مخيم البداوي

اقدم شخصان مجهولان مساء امس الأحد على اعتراض احد الفلسطينيين داخل مخيم البداوي وقاما بطعنه بسكين في عدة اماكن في جسده، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24".وتم نقله الى مستشفى الهلال في مخيم البداوي للعلاج في حين فرّ الفاعلان الى جهة مجهولة.وعلى اثرها قام شقيق المصاب باطلاق الرصاص الكثيف في الهواء احتجاجاً في حين تدخلت القوى الامنية المشتركة وتعمل على ملاحقة الفاعلين.