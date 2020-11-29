لبنان

دوريات في شوارع طرابلس (صور)

Lebanon 24
29-11-2020 | 07:18
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بتوجيهات من رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق وقائد الشرطة المؤهل اول ربيع الحافظ، قامت دوريات لعناصر شرطة بلدية طرابلس بتسيير دوريات سيارة ونقاط ثابتة في شوراع المدينة مساء امس السبت لحفظ الامن والامان ومكافحة ظاهرة سرقة السيارات والدراجات النارية وعمليات السلب التي انتشرت في الاونة الاخيرة بشكل كبير، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وقد لاقت هذه المبادرة ارتياح كبير لدى المواطنين في مدينة طرابلس، على ان تقوم شرطة البلدية بتسيير دوريات يومية خصوصاً في فترة الليل.
 
 
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