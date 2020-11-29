لبنان

بعد رفض المستشفيات استقبال متقاعدي القوى الامنية.. توجه لرفع التحركات

Lebanon 24
29-11-2020 | 07:23
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عقد العسكريون المتقاعدون في قوى الامن الداخلي اجتماعا أمس السبت في طرابلس لمناقشة امتناع المستشفيات على استقبالهم وعائلاتهم، وفق ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال. 

وقرر المجتمعون رفع مستوى تحركاتهم الاحتجاجية في طرابلس ومختلف المناطق، والتوجه لتنفيذ اعتصام مركزي امام مقر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

وقد ابقوا على اجتماعاتهم مفتوحة بهدف اجراء المزيد من التنسيق مع المتقاعدين في مختلف المناطق وتحديد موعد التحرك الميداني والاعتصام امام المقر العام.
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