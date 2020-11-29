لبنان

كلّفه بتسجيل الأرض فأقام علاقة مع والدته

سمر يموت

|
Lebanon 24
29-11-2020 | 08:45
A-
A+
Doc-P-770293-637422357989472183.jpg
Doc-P-770293-637422357989472183.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم شاب في العقد الثالث من العمر بشكوى مباشرة بوجه المدعى عليه "ط.غ"  أفاد فيها أن هذا الأخير اتّفق مع والده بوضع خرائط بناء واستحصال على رخصة وتسجيل الأرض على إسم المدعي وشقيقه، وقد استلم مبلغاً من المال للقيام بذلك، وأنّ المدعى عليه بدأ يتردّد الى منزلهم وأقام علاقة مع والدته حيث فاجأهما والده في وضع مشبوه وأطلق النار على زوجته وقتلها، كما أصاب المدعى عليه. وأضاف المدعي أنّ النيابة العامة ادّعت على والده وعلى "ط.غ"  بجرم القتل ومحاولة القتل وأنه بدوره يريد أن يدعي على "ط.غ" بالقتل كونه المسبّب الرئيسي له.

وأضاف الشاكي أنّ المدعى عليه استغلّ عائلتهم دون إعطائهم رخصة البناء ولم يتقدّم حتى بطلب رخصة بناء ولم يُعطِ المال المفروض للمسّاح، كما أنّ المدعي لم يحضر كافة جلسات التحقيق ولم تتبين كامل هوية المدعى عليه الذي بقي مجهولاً.

قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قراره الظني في القضية فاعتبر أنه بالنسبة للجرم المنسوب للمدعى عليه لجهة التدخل بالقتل، فإن المدعي نفسه أفاد بأن المدعى عليه سبق ولوحق بهذا الجرم فيقتضي منع المحاكمة عنه لسبق الادعاء لهذه الجهة، وبالنسبة لسائر الجرائم فإنّ ما قدّمه المدعي من مستندات وما أدلى به من أقوال بقي غير كافٍ للظن بالمدعى عليه بتلك الجرائم، ما يستتبع منع المحاكمة عنه لتلك الأسباب. 

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

سمر يموت

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:18 | 2020-11-29
11:03 | 2020-11-29
10:32 | 2020-11-29
10:17 | 2020-11-29
09:29 | 2020-11-29
09:11 | 2020-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website