سرقة محطة كهرباء في طرابلس.. ماذا في التفاصيل؟

قام مجهولون فجر اليوم بسرقة محتويات محطة تحويل كهرباء في منطقة ابي سمراء في طرابلس.وكان السارقون قد استفادوا من انقطاع الكهرباء عن المحول ليقوموا بالدخول الى محطة التحويل وسرقة المحول والموجودات المتعلقة به والفرار من المكان.وقد ادت هذه السرقة الى انقطاع الكهرباء عن موعد التغذية حيث طالب الاهالي من شركة كهرباء قاديشا العمل على تركيب محول جديد باسرع وقت ممكن