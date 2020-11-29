قذائف مضيئة فوق حولا ليلا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن العدو الاسرائيلي أطلق أكثر من 7 قذائف ضوئية قرابة منتصف ليل أمس، بين أجواء مستعمرة "المنارة" وصولا حتى جنوب "هونين" عند حدود بلدة حولا.



وحلقت مروحيات العدو من نوع الأباتشي في أجواء المستعمرات القريبة من "كريات شمونة"، وسمع إطلاق رشقات نارية قرب السياج خلف موقع "العباد" العسكري. وبعد مغادرة الطيران المروحي حلقت في أجواء المنطقة طائرة مسيرة معادية صغيرة.