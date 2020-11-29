اصابات "كورونا" في المناطق اللبنانية.. اليكم الاعداد

بلدية الزرارية: رصد حالة واحدة إيجابيةأعلنت خلية الأزمة في بلدة رحبة في بيان، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الى 31.وأعلنت الخلية أنه "في حين يستعد البلد للخروج من الإقفال العام، قد تحتاج رحبة إلى التشدد، وإلى خطوات مختلفة، قد يكون في طليعتها تأخير الخروج من الإقفال لتأمين واقع أكثر أمانا، وسيصدر بيان تفصيلي عن رئاسة البلدية".ودعت الخلية الى ضرورة التزام الإجراءات كافة، "فكلما تقدم الوقت، برزت خطورة المخالطة، فلنكف ولنتعظ من كل ما يجري. للتواصل مع خلية الأزمة :0689030071873919".بلدية شكا: 3 حالات إيجابية- أعلنت خلية الأزمة في بلدية شكا في بيان، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وشفاء 6 حالات.وشددت البلدية على ضرورة التزام إجراءات الوقاية.بلدية رحبة: 6 إصابات جديدةأعلنت خلية الأزمة في بلدة رحبة في بيان، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الى 31.وأعلنت الخلية أنه "في حين يستعد البلد للخروج من الإقفال العام، قد تحتاج رحبة إلى التشدد، وإلى خطوات مختلفة، قد يكون في طليعتها تأخير الخروج من الإقفال لتأمين واقع أكثر أمانا، وسيصدر بيان تفصيلي عن رئاسة البلدية".ودعت الخلية الى ضرورة التزام الإجراءات كافة، "فكلما تقدم الوقت، برزت خطورة المخالطة، فلنكف ولنتعظ من كل ما يجري. للتواصل مع خلية الأزمة :0689030071873919".