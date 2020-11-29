لبنان

اصابات "كورونا" في المناطق اللبنانية.. اليكم الاعداد

Lebanon 24
29-11-2020 | 11:18
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بلدية الزرارية: رصد حالة واحدة إيجابية

أعلنت خلية الأزمة في بلدة رحبة في بيان، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الى 31.

وأعلنت الخلية أنه "في حين يستعد البلد للخروج من الإقفال العام، قد تحتاج رحبة إلى التشدد، وإلى خطوات مختلفة، قد يكون في طليعتها تأخير الخروج من الإقفال لتأمين واقع أكثر أمانا، وسيصدر بيان تفصيلي عن رئاسة البلدية".

ودعت الخلية الى ضرورة التزام الإجراءات كافة، "فكلما تقدم الوقت، برزت خطورة المخالطة، فلنكف ولنتعظ من كل ما يجري. للتواصل مع خلية الأزمة :
06890300
71873919".

بلدية شكا: 3 حالات إيجابية

- أعلنت خلية الأزمة في بلدية شكا في بيان، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، وشفاء 6 حالات.

وشددت البلدية على ضرورة التزام إجراءات الوقاية.

بلدية رحبة: 6 إصابات جديدة

أعلنت خلية الأزمة في بلدة رحبة في بيان، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين الى 31.

وأعلنت الخلية أنه "في حين يستعد البلد للخروج من الإقفال العام، قد تحتاج رحبة إلى التشدد، وإلى خطوات مختلفة، قد يكون في طليعتها تأخير الخروج من الإقفال لتأمين واقع أكثر أمانا، وسيصدر بيان تفصيلي عن رئاسة البلدية".

ودعت الخلية الى ضرورة التزام الإجراءات كافة، "فكلما تقدم الوقت، برزت خطورة المخالطة، فلنكف ولنتعظ من كل ما يجري. للتواصل مع خلية الأزمة :
06890300
71873919".
 
بلدية كفرعقا: إصابة جديدة

أعلنت بلدية كفرعقا في بيان، "تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لسيدة من البلدة حيث أجرت فحص " PCR"، وأتت النتيجة إيجابية ومن دون أعراض".

وطلبت البلدية من كل من اختلط معها اجراء الفحوص المطلوبة".

كذلك أعلنت البلدية شفاء 4 مصابين من الفيروس، وتمنت على الجميع التقيد بالتعليمات الصادرة عن وزارتي الداخلية والصحة، للحد من انتشار الفيروس.
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