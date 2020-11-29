خال الرئيس بري في ذمّة الله

توفي الحاج فايز زين الدين، وهو خال الرئيس نبيه بري.

وفي التفاصيل أنّ مراسم الدفن ستجرى اليوم الأحد وذلك في تمام الساعة الـ12 ظهراً في جبانة العائلة في بلدة الجميمجة.

وطلبت العائلة، نظراً إلى ظروف كورونا، تلقي التعزية على الهاتف.