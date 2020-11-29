الجيش يوقف سودانيين تسللا ليل أمس الى الأراضي الفلسطينية المحتلة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن دورية من مكتب مخابرات تبنين في الجيش، أوقفت سودانيين إثنين كانا تسللا ليل أمس الى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتم العثور عليهما في أحد الحقول في خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون.