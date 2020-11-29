جميلة فارقت الحياة في الضنية.. تعرضت للطمة بقرة

تعرضت الشابة جميلة ن. ف. (23 عاما)، من بلدة دبعل حي (كرم ابو علي) لإصابات بليغة نتيجة تعرضها للطمة بقرة كانت بقربها، مما تسبب لها بجروح بليغة دخلت على أثرها المستشفى لمدة أسبوع.



فيما فارقت الحياة صباح اليوم متأثرة بجراحها.