تحرير مخطوفين إثنين في جرود الهرمل.. وتوقيف مسؤول في عصابة للسرقة

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن مديرية المخابرات في الجيش نجحت في تحرير مخطوفين إثنين في جرود الهرمل، لبناني وفلسطينية، وهما بصحة جيدة، وتتم ملاحقة الخاطفين لتوقيفهم.



كما تمكنت المديرية من توقيف أحد مسؤولي عصابات سرقة السيارات، ويدعى أ.ق وهو مسؤول عن شبكة تنقل السيارات المسروقة من لبنان الى سوريا، وتمكنت من استعادة 5 سيارات مسروقة خلال الاسبوع المنصرم، سرقت من مناطق مختلفة من لبنان، وكانت متجهة نحو سوريا.