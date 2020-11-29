طقس متقلب وماطر يسيطر على شرقي المتوسط.. كيف ستكون بداية الأسبوع؟





طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.



اليوم: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الداخلية كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الداخلية. يتوقع تساقط أمطار في المناطق الجنوبية مساء مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، كما يستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.اليوم: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الداخلية كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات.

الإثنين:غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الداخلية. يتوقع تساقط امطار في المناطق الجنوبية مساء مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، كما يستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات.

الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتتساقط امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق و رعد و بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.