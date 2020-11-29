هل تفتح المدارس أبوابها غداً؟

قالت مديرة الارشاد والتوجيه في وزارة التربية هيلدا خوري في حديث لقناة "الجديد" أن "المدارس ستفتح أبوابها غداً وستعتمد التعليم المدمج وهناك استحالة لتطبيق قرار المفرد والمجوز مع المدارس وننتظر جواباً حول هذا الموضوع بعد الاجتماع الذي سيُعقد بعد ظهر اليوم".وأضافت خوري: "جهزنا المدارس ولكن اتوجه للأهل بالقول لهم لا تخاطروا اذا اولادكم لديهم نقص بالمناعة قدموا تقرير للمدرسة وهي ملزمة بتأمين التعليم عن بعد".