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لبنان
خلية أزمة كورونا في قضاء زغرتا: 18 حالة كورونا جديدة
Lebanon 24
29-11-2020
|
13:13
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أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 18 حالة إيجابية جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، موزعة على الشكل الاتي:
زغرتا 3
مجدليا 7
رشعين 2
علما 1
بسبعل 1
كفردلاقوس 1
كفرحورا 1
كفرياشيت 2
وشددت الخلية على المصابين والمخالطين لهم، "وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، وتحت طائلة المسؤولية".
وجددت تأكيدها "تطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة لناحية ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة".
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