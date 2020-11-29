لبنان

جريح بعد سقوطه من مبنى في مستيتا بلاط

Lebanon 24
29-11-2020 | 13:20
A-
A+
Doc-P-770351-637422541470687865.png
Doc-P-770351-637422541470687865.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سقط شخص عن سطح مبنى يبلغ ارتفاعه حوالى 3 أمتار في محلة مستيتا - بلاط، أسفر عن إصابته بجروح ورضوض.
وعمل عناصر من مركز جبيل في الدفاع المدني على نقله الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل للمعالجة.

مواضيع ذات صلة
الدفاع المدني: جريحان جراء حادث سير على طريق عام شارون العزونية
lebanon 24
29/11/2020 18:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
اخماد حريق داخل شقة في الكسليك من قبل الدفاع المدني
lebanon 24
29/11/2020 18:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
غجر تفقد أضرار الانابيب في ببنين: للاسراع في المعالجات بالتعاون مع الجيش والدفاع المدني
lebanon 24
29/11/2020 18:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24
معدات طبية وقائية من الكتيبة الاسبانية الى الدفاع المدني في حاصبيا وراشيا الفخار
lebanon 24
29/11/2020 18:46:16 Lebanon 24 Lebanon 24

مستيتا

الدفاع المدني

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:54 | 2020-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:39 | 2020-11-29
18:38 | 2020-11-29
18:27 | 2020-11-29
18:11 | 2020-11-29
17:42 | 2020-11-29
17:40 | 2020-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website