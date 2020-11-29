جريح بعد سقوطه من مبنى في مستيتا بلاط

سقط شخص عن سطح مبنى يبلغ ارتفاعه حوالى 3 أمتار في محلة مستيتا - بلاط، أسفر عن إصابته بجروح ورضوض.

وعمل عناصر من مركز جبيل في الدفاع المدني على نقله الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل للمعالجة.

