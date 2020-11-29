لبنان

الرئيس السابق لبلدية بشري: ما حصل عقب الجريمة بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا

Lebanon 24
29-11-2020 | 14:23
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أكد الرئيس السابق لبلدية بشري سعيد طوق أن "خسارة أحد أبنائنا الشاب جوزف طوق، التي أدمت قلوبنا، رافقتها خسارة أدمت تاريخ بشري ومستقبلها، لاسيما وأن بلدتنا اكتسبت لقب أم الغريب بجهد الأجداد وتعبهم" .

ورأى في بيان، أن "ما حصل عقب الجريمة، من تعديات طالت أملاك ومقتنيات أهلنا في بشري، كما التعديات على الغرباء عن أرضنا، هو أمر بعيد عن عاداتنا وتقاليدنا، ولا يمت الى ثقافتنا وتربيتنا بصلة"، متمنيا أن "لا تكون الخطوة منظمة من قبل البعض".

وإذ شكر "الذين طالتهم التعديات وتلقفوها برحابة صدر"، دعا "القوى الأمنية والقضاء الى القيام بواجباتهم بوجه كل مخل ومعتد"، مؤكدا في السياق "ثقته بالقضاء لكشف ملابسات الجريمة، وإنزال العقوبة العادلة".

وختم طوق مؤكدا أن "أهل الفقيد، ونحن معهم، لم نكن يوما مقصرين عن إحقاق الحق"، شاكرا "كل من وقف الى جانب بشري في هذا المصاب، وقدم العزاء لأهل الضحية".
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