لبنان

هذا هو جديد تشكيل الحكومة.. هل يعتذر الحريري؟

Lebanon 24
29-11-2020 | 14:31
A-
A+


Doc-P-770367-637422574814850446.jpg
Doc-P-770367-637422574814850446.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش ان الحريري مصرّ على حكومة غير محسوبة على أيّ من الأحزاب وهذا أمر ثابت بالنسبة إليه في موضوع الحكومة.

وأضاف في حديث مع الـmtv: "الثابت أن الحريري سيشكّل حكومة اختصاصيين غير حزبية ومعياره الوحيد أن تكون هناك حكومة قادرة على التفاهم مع المجتمع الدولي".

وتابع: "الأساس يبقى أن يوافق الرئيس عون على التشكيلة الحكوميّة المؤلّفة من 18 وزيراً ويُنتظر أن يزور الحريري بعبدا ولكن لا موعد محدّداً بعد".

وأكد علوش ان اعتذار الحريري غير مطروح هذه الفترة ولدينا اسابيع قبل الذهاب الى وقف الدعم محذرا من ان تنحي الحريري سيؤدي الى تدهور الاوضاع بسرعة ولن يتمكّن أحد من تحمّل مسؤولية ذلك.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:54 | 2020-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:39 | 2020-11-29
18:38 | 2020-11-29
18:27 | 2020-11-29
18:11 | 2020-11-29
17:42 | 2020-11-29
17:40 | 2020-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website