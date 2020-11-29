هذا هو جديد تشكيل الحكومة.. هل يعتذر الحريري؟

قال نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش ان الحريري مصرّ على حكومة غير محسوبة على أيّ من الأحزاب وهذا أمر ثابت بالنسبة إليه في موضوع الحكومة.

وأضاف في حديث مع الـmtv: "الثابت أن الحريري سيشكّل حكومة اختصاصيين غير حزبية ومعياره الوحيد أن تكون هناك حكومة قادرة على التفاهم مع المجتمع الدولي".

وتابع: "الأساس يبقى أن يوافق الرئيس عون على التشكيلة الحكوميّة المؤلّفة من 18 وزيراً ويُنتظر أن يزور الحريري بعبدا ولكن لا موعد محدّداً بعد".

وأكد علوش ان اعتذار الحريري غير مطروح هذه الفترة ولدينا اسابيع قبل الذهاب الى وقف الدعم محذرا من ان تنحي الحريري سيؤدي الى تدهور الاوضاع بسرعة ولن يتمكّن أحد من تحمّل مسؤولية ذلك.