قرار رئيس بلدية جبيل حول فترة الأعياد والتزيين وكورونا

صدر عن رئيس بلدية جبيل وسام زعرور التالي:"مع اقتراب فترة الأعياد، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ علينا جميعاً ومن دون استثناء، تبقى بركة عيد الميلاد هي التي تعطي الأمل والتفاؤل لحياتنا.لذلك، لن نقبل أن تقف الأزمة الماديّة حاجزاً أمام فرحتنا، وضحكة أولادنا، وقد قام فريق العمل في البلديّة بعمل ممتاز هذا العام، مستفيداً من كلّ الأغراض التي استعملت في السنوات الماضية، لتزيين الشارع الروماني بمغارة ميلادية ترمز لهذا العيد المجيد.وللمناسبة ستعطي البلديّة الإذن للمطاعم والمؤسسات السياحية كافة في جبيل باستثمار الاملاك العامة المواجهة لهم من دون أيّ مقابل.وأتمنى من جميع التّجار تزيين واجهات محلّاتهم عند انتهاء فترة الإغلاق العام بسبب انتشار فيروس كورونا، على أمل أن تكون في بداية الأسبوع المقبل، فنستقبل زوّارنا بجوّ من الفرح والأمَل كما جرت العادة.وعقبال كلّ سنة".