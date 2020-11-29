لبنان

قرار رئيس بلدية جبيل حول فترة الأعياد والتزيين وكورونا

Lebanon 24
29-11-2020 | 14:47
A-
A+
Doc-P-770370-637422584017280981.jpg
Doc-P-770370-637422584017280981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن رئيس بلدية جبيل وسام زعرور التالي:

"مع اقتراب فترة الأعياد، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ علينا جميعاً ومن دون استثناء، تبقى بركة عيد الميلاد هي التي تعطي الأمل والتفاؤل لحياتنا. 
لذلك، لن نقبل أن تقف الأزمة الماديّة حاجزاً أمام فرحتنا، وضحكة أولادنا، وقد قام فريق العمل في البلديّة بعمل ممتاز هذا العام، مستفيداً من كلّ الأغراض التي استعملت في السنوات الماضية، لتزيين الشارع الروماني بمغارة ميلادية ترمز لهذا العيد المجيد.
وللمناسبة ستعطي البلديّة الإذن للمطاعم والمؤسسات السياحية كافة في جبيل باستثمار الاملاك العامة المواجهة لهم من دون أيّ مقابل.
وأتمنى من جميع التّجار تزيين واجهات محلّاتهم عند انتهاء فترة الإغلاق العام بسبب انتشار فيروس كورونا، على أمل أن تكون في بداية الأسبوع المقبل، فنستقبل زوّارنا بجوّ من الفرح والأمَل كما جرت العادة.
وعقبال كلّ سنة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:39 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:54 | 2020-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:39 | 2020-11-29
18:38 | 2020-11-29
18:27 | 2020-11-29
18:11 | 2020-11-29
17:42 | 2020-11-29
17:40 | 2020-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website