خلية الأزمة في بلدة القرنة: إصابة جديدة بكورونا

أعلنت خلية الأزمة في بلدة القرنة، في بيان، تسجيل حالة إيجابية جديدة اليوم بفيروس كورونا المستجد لأحد أبناء البلدة، ليصبح عدد الإصابات المسجلة خلال الخمسة أيام الماضية، 8، تتلقى جميعها العلاج المناسب وملتزمة الحجر الصحي.

وطلبت الخلية من "المخالطين الذين لم يتم التبليغ عنهم ومن يتحسسون عوارض المرض الالتزام بتدابير السلامة العامة والمبادرة الى الإبلاغ والتواصل مع مختار البلدة محمد زكريا". كما ذكرت أهالي البلدة بضرورة التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية.