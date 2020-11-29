إليكم التقرير اليومي حول كورونا لإدارة كوارث محافظة عكار

أعلن التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار "تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و23 حالة شفاء، ليصبح العدد الاجمالي للحالات الايجابية قيد المعالجة الان 493 حالة. أما إجمالي حالات الشفاء المسجلة حتى اليوم: 2272 حالة. وارتفع عدد الوفيات الى 50 حالة. وبذلك يكون العدد التراكمي للمصابين المسجلين في عكار منذ بدء الجائحة وحتى اليوم 2709.

أما حالات الحجر المنزلي فبلغت: 519 حالة قيد المراقبة والمتابعة (مقيمين ووافدين)".

وأشار التقرير الى أن الاصابات المسجلة خلال الساعات ال24 الماضية توزعت على البلدات التالية:

رحبة 5، القبيات 3، جديدة القيطع 2.

وإصابة واحدة في: حلبا، البرج، الجديدة، وادي الجاموس، الحوشب، ببنين، إيلات، أكروم، مشمش، السنديانة، قعبرين، القرنة، تكريت.