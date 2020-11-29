تجار عاليه: لالتزام قيود الوقاية والسلامة غدا

دعت جمعية تجار عاليه، في بيان، القطاع التجاري والسياحي والحرفي من محال ومؤسسات وأسواق ومطاعم ومجمعات تجارية في منطقة عاليه، "مع معاودة العمل بدءا من صباح غد الاثنين، إلى التزام قيود الوقاية والسلامة المطلوبة من كل مكونات المجتمع".

وشددت على "التطبيق الصارم لكل مندرجات البروتوكول الصحي وعلى مسؤولية كل تاجر أو مؤسسة أو سوق أو مجمع، للحؤول دون إعطاء العذر غير المقبول لإعادة قرار الإقفال الذي أصبح قرارا لعرض العضلات على الشعب والتباهي بجمع أكبر عدد من محاضر الضبط، منافسا بذلك عدد الإصابات بفيروس كورونا".