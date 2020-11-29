حريق داخل منزل في بقرصونا الضنية واختناق شخص

إندلع حريق داخل منزل في بلدة بقرصونا ـ الضنية، أتى على مقتنيات وأثاث الغرفة التي شب فيها الحريق. وقد هرع الأهالي للمساعدة وتمكنوا من إخماد النيران، مما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص بحالة اختناق جراء الدخان الكثيف، جرى نقله إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي للمعالجة.



