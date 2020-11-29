وزير الصحة يعلن الخروج التدريجي من الاقفال.. ماذا عن "المفرد والمزدوج"؟

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أنه "الخروج التدريجي المسؤول من الاقفال اذا اعتمدنا تصنيف منظمة الصحة الذي وضعنا في المستوى الثالث"، مشيرا إلى "ثبوت نسبة الاصابات الايجابية خلال الاقفال على امل ان تنخفض الاسبوع المقبل".ولفت حسن بعد اجتماع لجنة كورونا إلى "أننا قيّمنا مرحلة الأسبوعين والجميع يعرف كم كان هناك من تذاكٍ ونسبة الإلتزام لم تتجاوز الـ50 في المئة ونحن مقبلون على فترة الأعياد وعلى الجميع التحلّي بالمسؤولية".ورأى أنّ "الإبقاء على "المفرد والمزدوج" يشكّل اكتظاظاً في النقل واتفاق على ارتداء الكمامة حتى داخل افراد الاسرة الواحدة أثناء تنقلهم في السيارات".وتعليقا على الانتقادات التي طالته في مناسبة بعلبك وضّح حسن أنّ "المناسبة كانت رمزية وغالية على قلبي والموضوع اخذ ضجة أكثر مما يستاهل".