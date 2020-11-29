الثلوج تحاصر 4 عائلات في محيط القرنة السوداء

علق أفراد ٤ عائلات يستقلون ٤ سيارات رباعية الدفع في محيط جبال القرنة السوداء في الضنية بعدما حاصرتهم الثلوج ومنعتهم من العودة.



وقد توجه الى المكان شبان من الضنية لانقاذهم بسياراتهم المخصصة للانقاذ الجبلي بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.