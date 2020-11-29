لبنان

الثلوج تحاصر 4 عائلات في محيط القرنة السوداء

Lebanon 24
29-11-2020 | 18:11
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علق أفراد ٤ عائلات يستقلون ٤ سيارات رباعية الدفع في محيط جبال القرنة السوداء في الضنية بعدما حاصرتهم الثلوج ومنعتهم من العودة.

وقد توجه الى المكان شبان من الضنية لانقاذهم بسياراتهم المخصصة للانقاذ الجبلي بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.
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لبنان

القرنة السوداء

ثلوج

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