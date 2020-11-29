قرار بتمديد إقفال المدارس في هذه المناطق.. إليكم التفاصيل

أعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنه "بعد التواصل مع وزارة التربية وإطلاعهم على وضع الإصابات في مختلف بلدات محافظة بعلبك الهرمل، سيتم تمديد اقفال المدارس في كل من بعلبك، النبي شيت، الفاكهة جديدة، رأس بعلبك، طاريا، التوفيقية، شمسطاروالهرمل."