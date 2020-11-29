تدابير سير على أوتوستراد المنية- العبدة

بدأت الشركة المتعهدة بمشروع ترميم الصرف الصحي على أوتوستراد المنية/العبدة حيث ستكون الأعمال على مدار الساعة يومياً ولحين تاريخ الانتهاء، لذلك سيتم قطع الأوتوستراد وتحويل السير إلى الطريق البحرية على مرحلتين:المرحلة الاولى: قطع المسلك الشرقي فوق نفق عرمان.المرحلة الثانية: قطع المسلك الغربي عند نقطة مفرق المخاضة.وفي هذا الاطار، تمنت قوى الأمن على المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.