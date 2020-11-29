الراعي يغادر روما عائداً إلى لبنان.. وأجواء لقاءاته مع البابا فرنسيس "جيدة جداً"

غادر البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي منذ بعض الوقت روما عائداً الى لبنان، منهياً زيارته التي استمرت 3 ايام التقى خلالها قداسة البابا فرنسيس وشارك في حفل ترقية 12 مطرانا من اللاتين الى الرتبة الكردينالية.
وشارك الراعي اليوم في قداس الشكر الذي ترأسه قداسة البابا في الفاتيكان وكان في وداعه في المطار سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي فريد الياس الخازن وسفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر رئيس المعهد الحبري الماروني والمعتمد البطريركي لدى الكرسي الرسولي المطران يوحنا الورشا والاب جوزف صفير.
وذكرت المصادر أنّ البطريرك الراعي الذي التقى قداسة البابا يوم السبت عاد والتقاه اليوم ايضاً، وكان بحث مطوّل في آلت اليه اوضاع المسيحيين في الشرق خصوصاً في لبنان لاسيما في ظل الازمة السياسية والمالية والاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن في هذه الايام الصعبة.
واكدت المصادر أن أجواء اللقائين كانت جيدة جداً، وان قداسة البابا ابلغ الراعي أن لبنان في صلب اهتماماته، وهو يتابع الوضع عن كثب ويقوم بالاتصالات اللازمة للحد من انهيار الوضع والعمل على ضرورة مساعدة المتضريرين من انفجار المرفأ.
واثني قداسته على الدور الذي يقوم به البطريرك الراعي في هذه الايام.
ووعد البابا فرنسيس بالعمل على تلبية دعوة الراعي لزيارة لبنان عندما تسمح له الظروف بذلك وقد تشمل زيارته المرتقبة الى العراق زيارة لبنان ايضاً.
كذلك، التقى البطريرك الراعي في المعهد الحبري الماروني سفيرة لبنان في ايطاليا ميرا ضاهر.