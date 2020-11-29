دياب: لا قطيعة مع الرئيس ميقاتي والتحقيق الجنائي سيكشف حسابات البنك المركزي

إعتبر رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب في حديث مع الإعلامي ريكاردو كرم عبر قناة الـ"MTV" أن الفساد لأسوأ والاخطر هو فساد العنابر في العقول، وهي الأخطر لأنها تؤدي الى انفجار فساد على الارض.

ووصف علاقته بالرئيس عون بأنها جيدة وكذلك علاقته برئيس المجلس النيابي نبيه بري، قائلاً أنه يتفق معه ببعض الأمور ويتباين في أخرى وهذا أمر طبيعي"، كما أكد أن علاقته جيدة بالرئيس المكلف سعد الحريري".

ومع هذا، شدّد دياب على أنه لا قطيعة بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي، وقال: "أكنّ له كل الاحترام".



ووصف رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب إنفجار مرفأ بيروت بأنه "بالفعل جريمة العصر، وهذه الكارثة وهذا الانفجار كما قيل من أكبر ثلاثة او اربعة انفجارات في العالم وفي التاريخ. هي كارثة كبيرة لمرفأ بيروت ولبيروت وللبنان واللبنانيين وطبيعي ان هذا اثر فيي بالعمق في وجداني وفي وجدان جميع اللبنانيين".



وفي موضوع مطالبة اللبنانيين بالانتداب، قال: "طبعا نحن دعاة الاستقلال، ولكن هذا الانفجار في هذا العنبر هو شكل من اشكال الفساد المستشري للأسف في هذا البلد. ولكن الأسوأ والاخطر هو فساد العنابر في العقول، وهي الأخطر لأنها تؤدي الى انفجار فساد على الارض. من هذا المنطلق لا بد من محاربة الفساد".



سئل: رائحة الحزن ما زالت تفوح، ماذا عن مشاعرك وانت تشاهد كل هذا السواد امامك؟



فأجاب: لا شك ان الحزن عميق وكبير، وأنا مثل أي مواطن لبناني يعتريني الحزن لما حصل لبيروت وللبنان واللبنانيين".



وأضاف: "السرايا الكبير يتردد فيه الصدى، تتردد فيه آثار جريمة المرفأ جريمة العصر، وهذه الآثار بعثرت الكثير من التفاصيل. واعتقد اني ازيد السراي جامعة، هذا السراي الرائع. وأنا من دون شك، كنت أراقب من هذا السراي الثورة التي بدأت من حراك الشباب والشابات. وانا بطبيعة الحال قريب من الشباب كوني كنت استاذا في الجامعة الاميركية في بيروت وراقبت مدى الصعوبات التي يمرون بها، صعوبات تراكمت على مدى عشرات السنين ومن حقهم ان يعبروا عن ارائهم وارادتهم لمستقبل افضل".



وعما إذا كانت راودته فكرة الإستقالة، امام منع الشباب من التعبير عن سخطهم وثورتهم الداخلية وتأذي الكثير من المتظاهرين ومنهم من خسروا عيونهم خلال مناداتهم بصوت عال ( كلن يعني كلن) مطالبين باستقالة الحكومة، قال: "اذا عدنا الى 17، تشرين الاول من العام الماضي نجد ان معظم هذه المشاهد كانت قبل نيل الحكومة الثقة ولكن في كل الحالات هذا تعبير للحراك عن مطالبهم المحقة التي تبنيتها بشكل واضح عند تكليفي".



وأضاف: "أتمنى لمشهد بيروت المقبل ان يكون مشرقا، وان تبقى بيروت كما كانت دائما منارة. بيروت ستنهض مجددا كما فعلت من قبل".



وبسؤاله عن علمه بوجود نيترات الامونيوم وتراجعه عن زيارة ميدانية للكشف على محتويات العنبر رقم 12. وأنه تم التحقيق معه وشرح للقاضي فادي صوان الاسباب التي منعته من إتمام تلك الزيارة. وعما إذا كان يشعر بنوع من الذنب في قرارة نفسه؟ إستغرب الرئيس دياب "وضع تاريخ سبع سنوات في آخر سبعة ايام. صحيح أنا كنت سأزور المرفأ ولكن وصلتني معلومات مختلفة من مكالمتين، تفصل بينهما ساعتان، وصلتني ثلاث معلومات مختلفة. وبما ان التحقيق في هذا الملف لم يكتمل طلبت استكماله وارساله إلي في أسرع وقت ممكن لأكون على بينة عندما انزل الى المرفأ. المعلومات لم تكن دقيقة عندما وصلتني، وصل الملف بعد شهر وثلاثة اسابيع تقريبا ومثل كل الملفات التي تصلني أرسلته الى الوزارات المختصة لتزويدي بالمعلومات".



وتابع: "السؤال الأجدى الذي يجب طرحه هو من الاساس لماذا دخلت كمية 2750، طنا الى مرفأ بيروت وكيف خزنت، ليس لسبع سنوات بل لسبعة ايام او سبعة اسابيع او لسبعة أشهر؟ هذا هو السؤال، وليس ما لم يتمكنوا القيام به في سبع سنوات لماذا لم نقم به نحن في سبعة ايام؟"



وأضاف: "بالطبع وصلني اتصال من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وسألني ما اذا كنت امانع بخصوص الاجتماع مع المحقق العدلي القاضي فادي صوان ليستمع الى افادتي، اجبته بالتأكيد نجتمع، واجتمعت به في نفس اليوم وادليت بافادتي في كل المعطيات التي كانت لدي في ذاك الوقت".



وردا على سؤال عن أن القضاء في بلادنا مسيس والكثيرون يشككون به وبنزاهته واي تحقيق في اي ملف لم يصل الى خواتيمه، وكيف ينظر الى القضاء؟ قال: "القضاء مثل اي مؤسسة، والنظام موجود لينقح القضاء نفسه بنفسه، وهذا ما فعله الجيش ما بعد الطائف، وما يفعله القضاء بشكل مستمر، وهو ادرى كيف ينقح نفسه بنفسه وانا لدي كل الثقة بأن القضاء يقوم بهذا الامر وهو مستقل تماما عن السلطة التنفيذية وانا احترم ذلك".



وعن عدم استقلالية القضاء عن القوى السياسية وان التعيينات القضائية دليل على ذلك أجاب دياب: "انت تقول ذلك، انا لم اتبع اي طريقة سياسية في التعيينات والتشكيلات القضائية وعندما وصلني الملف لم اغير فيه لإيماني بان القضاء هو الادرى كيف يختار وكيف ينقح نفسه بنفسه".



وعما اذا كانت جريمة المرفأ مفتعلة قال دياب: "هذا امر يحدده القضاء وليس السلطة التنفيذية".



وعن تأييده لانكار حزب الله وجود اياد صهيونية في هذه العملية قال: "صحيح، ولكن القضاء يكشف ذلك وهو يملك المعطيات".



وعن وعده للناس بالتوصل الى نتائج بمدة خمسة ايام، وعدم حصول هذا الامر، وما سبب ذلك؟ أجاب: "هذا موضوع تم توضيحه من قبل، ويجب اعادة التأكيد عليه. الانفجار وقع في 4 آب واتصلت بشكل مباشر بفخامة الرئيس وشكلت لجنة التحقيق الادارية وليس القضائية والمؤلفة من وزراء، وعملت هذه اللجنة من 5 الى 10 آب حيث كان الاجتماع الاخير لمجلس الوزراء قبل ان اقدم استقالتي. وكان هدف هذه اللجنة اولا جمع المعلومات المطلوبة من كل الجهات والوزارات المعنية بالمرفأ وقمنا بهذا الامر وارسلناه الى القضاء. ولكن الاهم من هذا الموضوع كان هناك تأكيد وارادة من قبل الجميع ان يحال هذا الملف من المحكمة العسكرية الى المجلس العدلي لاسباب عدة، فالمجلس العدلي قراره مبرم من جهة ومن جهة ثانية يستطيع المتضررون من هذا الانفجار تقديم دعاوى لتحصيل حقوقهم. لهذا السبب كانت هذه لجنة التحقيق الادارية وكان هناك قرار ايضا للتصويت على المئة مليار ليرة ليتم التعويض على المتضررين وتم توزيعها تقريبا كلها على المتضررين من هذا الانفجار. وبالتالي كل هذه التوصيات التي صدرت عن لجنة التحقيق الادارية تم التصويت عليها في اجتماع مجلس الوزراء في 10 آب ومن ثم قدمت استقالة حكومتي مساء 10 آب، وتحول هذا الملف الى القضاء حيث بدأ التحقيق القضائي الذي لا نتدخل به".



وعن المراهنة على نسيان الناس وعدم توقيف اي سياسي في هذه الجريمة، قال: "كل من يراهن على نسيان الناس لهذه الفاجعة والكارثة هو رهان خاسر".



وعما اذا كان فشل التحقيق في تقديم تفسيرات واضحة ومقنعة لتواجد نيترات الامونيوم في قلب بيروت، والغلاء، وكورونا، والوضع الصحي المزري، وهروب السجناء من مخفر بعبدا، وتفريغ رجال الامن لحماية الشخصيات بدل حماية المواطنين والمخافر، وغيرها. واعتبار أنها احداث مفتعلة وتصب في الدعوة الى صيغ الفدراليات المطروحة او ربما الامن الذاتي، اجاب دياب: "انا اقول ربما ولكن معظم هذه الامور وهذه الملفات هي قيد التحقيق وننتظر نتائج التحقيقات بشأنها. اما بالنسبة الى المواضيع الاخرى، فحن نعيش في ظل ظروف صعبة جدا، وهناك ملفات عديدة تحاول الحكومة حلها، وللاسف هذه الحكومة توالت عليها المصائب والمشاكل منذ ان ابصرت النور وحتى قبل نيلها للثقة".



وعن التحقيقات في انفجار المرفأ وعدم استجابة الحكومات الاجنبية بتزويد التحقيق اللبناني بصور التقطتها الاقمار الإصطناعية للمرفأ قال: "انا طلبت هذا الموضوع ولكن حتى اليوم لم تستلم حكومتي اي صور للاقمار الإصطناعية، ونعم تمت الاستعانة من قبل المحققين بجهات تساعد على تحليل الكثير من الأمور في ساحة الجريمة، وانا انتظر نتائج التحقيق من القضاء للكشف عن الحقائق والنتائج".



وبما يختص بفترة المئة يوم لتحقيق الحكومة ما وعدت به عند تشكيلها قال: "لقد حققنا 32 من 33 هدفا واردة في البيان الوزاري. وتستطيعون العودة الى البيان للتأكد".



وعن علاقته بالرئيس عون وعما يحكى انه استطاع تطويعه قال: "لا رئيس جمهورية يفكر بهذا المنطق وشخصيتي ليست كذلك. قبل تولي رئاسة الحكومة التقيت بالرئيس عون مرة واحدة عندما كنت وزيرا للتربية. علاقتي مع الرئيس عون جيدة جدا ويحكمها الدستور، وهناك حرارة وكيمياء ويحكمها التقدير والاحترام".



وعما اذا رضخ او تنازل للوزير باسيل قال: "لم ارضخ للوزير باسيل ومرجعي هو الدستور وانا تواصلت مع باسيل كما تواصلت مع رؤساء الكتل الاخرى". وأكد: "من يعرفني شخصيا يعرف انني لا اطوع".



وردا على سؤال حول موضوع بعض القرارات التي اتخذها، ومنها قرار اليوروبوند قال: "لم اخطئ في هذا الامر. اخذت الحكومة الثقة في 11 شباط واستقالت في 10 اب، وليس هذه الحكومة التي عمرها ستة اشهر من اوصل البلد الى هذا الواقع المزري والاقتصادي والاجتماعي السيء، بل الحكومات المتعاقبة على مدى عشرات السنوات. نحن وصلنا ووجدنا هذا الانهيار، وبالتالي اخذنا الثقة في 11 شباط وكانت لدينا مهلة 3 اسابيع لنأخذ قرارا تاريخيا ومحوريا حول دفع اليوروبوند الذي كان يبلغ حوالى 1.5 مليار دولار في 13 اذار تقريبا. وكان هدفنا في البداية اجراء اعادة جدولة وليس اعادة هيكلة للدين السيادي. وهذا يتطلب ان يكون لحاملي سندات اليوروبوند اكثر من 75% من السندات، وهذه كانت تماما النسبة وبالتالي كان لدينا الامكانية لاعادة الجدولة وكانت تمنياتي انذاك للقطاع المصرفي عدم بيع سندات اليوروبوند، وكانت لدينا فرصة لدرس مجال اعادة الجدولة".



اضاف: "اعادة الجدولة تحتاج الى سنتين او 3 سنوات ومستحقات اليوروبوند كانت 4.6 مليار دولار لسنة 2020 على اربع دفعات و4.5 للعام 2021 وكذلك 4.5 للعام 2022. وكان الهدف جمع السنتين او الثلاث وتأجيلها 20 او 30 سنة للقيام باعادة جدولة لسنوات اليوروبوند لكي يأخذ القطاع المالي نفسا للوصول الى برنامج اقتصادي مالي يعيد الحياة الى القطاع المالي والمصرفي. ولكن للاسف تم بيع هذه الاسهم من القطاع المصرفي، وعندما اردنا اتخاذ القرار وجدنا قبل عدة ايام من اتخاذه ان نسبة كبيرة من السندات جرى بيعها والسيولة بقيت في الخارج ولم تعد الى لبنان لدفع اقساط في الخارج، وبالتالي لم يكن امامنا الا اتخاذ قرار التعثر".



واشار الى ان القرار كان توافقيا من الرؤساء الثلاثة، معتبرا انه قرار صائب لان اليوم يحكى على انهم سيتوقفون عند الاحتياطي الالزامي الذي يساوي 17.5 مليار دولار والذي وصلنا اليه تقريبا، فلو دفعنا ال 5 مليارات عندما استلمنا الحكومة فماذا كنا فعلنا بدعم المواد الغذائية والنفطية والادوية والطحين والخبز؟ وكنا وصلنا اليوم الى وضع كارثي".



وقال: "الحريص على الاحتياطي الالزامي 17.5 مليار كان يجب ان يكون حريصا على اكثر من 150 مليارا من اموال المودعين التي خرجت من القطاع المصرفي الى خارج لبنان او في المنازل والمؤسسات. اين هو الحرص وقتها؟ هذا الامر بدأ في 2011 فاذا نظرنا الى ميزان المدفوعات نلاحظ ان تدفق الدولارات الى خارج لبنان فاق تدفقها الى الداخل، وهذه المشكلة عمرها 9 سنوات".



وعن موضوع شركة "الفاريس ومارسال" اكد ان لبنان لم يدفع شيئا حتى اليوم ولكن اذا اصرت الشركة على الانسحاب من العقد فيحق لها بمبلغ 150 الف دولار".



وحول امكانية أن تقوم حكومة تصريف الاعمال بتكليف شركة تدقيق جديدة قال: "التدقيق الجنائي هو سبب لكثير من الامور اهمها الوضع المالي الراهن. وهذا التدقيق هو ما يحدد الحسابات وهي حساب البنك المركزي وحساب رقم 36 العائد للدولة والوزارات والمصاريف المختلفة، بالاضافة الى حسابات المصارف التي يمكن ان يظهر من خلالها نتائج الهندسات المالية من 2015 الى 2019. والفكرة من التدقيق القيام بتحليل مالي والتدقيق يكشف عن جرائم مالية، وانا استغرب الرجوع إلى قانون السرية المصرفية، فهل عندما تم اصدار هذا القانون كان هدفه تخبئة الجرائم المالية ام استقطاب ودائع المودعين من الخارج الى لبنان؟"



اضاف: "انوه بموقف وكتاب الرئيس عون وانوه بسرعة الاستجابة من الرئيس بري وموقف مجلس النواب للبت بهذا القرار. والسرية المصرفية ليست عائقا امام مشوار التدقيق الجنائي فاذا رفض مصرف لبنان قرار مجلس الوزراء ومجلس النواب فهذا يفتح الباب امام عدة امور منها قانون تجميد السرية المصرفية على هذا العقد بالذات لاتمام التدقيق الجنائي ويفتح باب اعادة النظر في قانون النقد والتسليف لان ما يحصل غير معقول لجهة عدم الاستماع لقرار مجلس النواب. وهذا الموضوع يجب ان يسلك طريقه سواء عبر الفاريز او اي شركة اخرى".



واكد دياب ردا على سؤال "انه في لبنان ليس هناك دويلة بل دولة واحدة، هنالك فساد لاشك لكن هناك دولة لبنانية هي دولة القانون. الدولة ضربت بحزم واتخذت إجراءات عديدة والتقيت الامنيين وجرت توقيفات في قطاع الصيرفة. هذه المنظومة عميقة وكبيرة".



وعما اذا كان حاكم مصرف لبنان يتحمل المسوؤلية وحده. وأن بعض الإجراءات يفسرها البعض بأنها انتقام، قال: "هل التفتيش عن أموال المواطنين هو انتقام؟ نحن لا ننتقم من احد إنما نريد الحقيقة لا اكثر ولا اقل. وبالتالي الجميع يتحمل المسوؤلية، أنا لا احمل المسؤولية للمصرف المركزي او لأي حاكم لهذا المركز إنما أحملها للجميع وللحكومات المتعاقبة وللقطاع المصرفي ولمصرف لبنان. أليس مصرف لبنان هو المسؤول عن ثبات الليرة اللبنانية، وعن قانون النقد والتسليف؟ اذا لمصرف لبنان مسؤولية كبيرة".



وعن سؤاله حول المصدر الذي يستمد منه حاكم مصرف سلطته للبقاء في منصبه وتحدي قرارات اعلى المرجعيات، اجاب: "لا شك ان حاكم مصرف لبنان لديه دعم من جزء من الطبقة السياسية والمالية والاقتصادية، وأردف انه ليس أقوى مني بالقانون، إنما لا شك ان هناك دعما كبيرا له في الممارسة. والمهم أنه يجب أن يستعيد المواطنون اموالهم التي جمعوها بتعبهم".



وعن سعر صرف الدولار أوضح دياب: "ان سعر الصرف الرسمي لا يزال 1500 ليرة لقطاع الدواء والقروض والمستشفيات والطحين والخبز، اذ ان 70% من التناقل بين الليرة والدولار لا زالت على سعر 1500 ليرة وهذا ما يبقي المنظومة الاجتماعية بحدها الأدنى متماسكة. ان الجميع يتحمل المسؤولية ويجب ان يستعيد الناس اموالهم. نتحدث عن haircut هنا او هناك، يمكن ان يكون هناك فوائد على الثروات لمن جنى فوائد طائلة جراء الهندسات المالية".



عن علاقته بسنة بيروت وطرابلس ومفتي الطائفة عبد اللطيف دريان، وعن العزلة الداخلية التي تعرض لها وكان ضحيتها، قال رئيس الحكومة: "لا أحد يستطيع اختصار الطائفة لان الطائفة السنية فيها تنوع، وهي ليست حزبا. ما هو المقياس لقياس توجهاتها، بالتالي هذا الموضوع مسيس اكثر مما هو واقعي. ان علاقتي بسماحة المفتي ممتازة ومنذ سنوات وليس فقط منذ ان توليت رئاسة الحكومة".



وعما اذا كان تعرف على الرئيس الراحل رفيق الحريري، أوضح دياب انه التقى به مرة واحدة، وأشار الى "ان اللقاء الاول مع الرئيس سعد الحريري جرى قبل عشرة ايام من تكليفه، وكان تلبية لدعوة، وكانت جلسة فيها مودة وكيمياء، ولم يكن هناك كلام في السياسة".



وعن مقاطعة الرئيس نجيب ميقاتي له، قال:" هذا كلام غير دقيق وليس لحد علمي ان هناك مقاطعة بيني وبين الرئيس ميقاتي، على الأقل ليس من ناحيتي، وانا أكن له دائما المحبة والاحترام والخير".