لبنان

"الأونروا": استئناف الدراسة غداً في مخيمات الفلسطينيين

Lebanon 24
29-11-2020 | 19:24
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أعلنت وكالة الاونروا، في بيان، أن "العدد الإجمالي التراكمي للمصابين بفيروس كورونا بلغ منذ بدء تفشي الفيروس وحتى تاريخ 28 الحالي 2975 حالة منها 373 حالة نشطة حاليا. وتقوم بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ومع شركائها واللجان الشعبية وكافة الأطراف المعنية بمتابعة الحالات عن كثب والأعداد المتزايدة في المخيمات والمناطق التي يقيم فيها اللاجئون الفلسطينيون".
 

وكانت الوكالة أعلنت في بيان سابق، "استئناف الدراسة غداً الاثنين باعتماد النهج المدمج، تماشيا مع قرار وزارة التربية والتعليم العالي، واتخذت جميع الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي، وستفتح مدرسة السموع في عين الحلوة التي كان قد تم تحويل جزء منها إلى مركز للحجر الصحي، أبوابها للطلاب غدا بشكل طبيعي وستستمر في العمل كمركز تعليمي إلى أن يبلغ مركز الحجر الصحي في سبلين طاقته الاستيعابية الكاملة، والذي يحتوي حاليا على 100 سرير، سبع حالات مصابة بكورونا".
 

وأشارت الاونروا إلى أن "استخدام مبنى السموع كمدرسة في هذه المرحلة يساعد على تجنب اللجوء إلى نظام الدفعتين في المدارس، وتبقى الأونروا جاهزة لاستخدام مركز الحجر الصحي في مبنى المدرسة في أي وقت تقتضيه الضرورة. كما يبدأ طلاب مركکز سبلين للتدريب أيضا بالعودة إلى صفوفهم يوم غد .
 

وأكدت أنها "عزلت المباني المخصصة للتعليم بشكل كامل عن المباني المخصصة للحجر الصحي، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة في المركز"، داعية جميع اللاجئين الى "الالتزام التام باتخاذ التدابير الوقائية مثل التباعد الجسدي، وضع الكمامات، غسل اليدين بانتظام، عدم المصافحة أو لمس الوجه والابتعاد عن الأماكن المزدحمة".

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