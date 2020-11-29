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لبنان
حريق بمقهى في كورنيش المزرعة
Lebanon 24
29-11-2020
|
19:28
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شب حريق مساء اليوم في مقهى قرب جامع عبد الناصر في كورنيش المزرعة.
وقد أفادت المعلومات الاولية بأن الحريق أدى الى انفجار قاروة غاز في المكان.
وفيما تعمل فرق الاطفاء على اخماد الحريق، لم يُفد عن وقوع اصابات.
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كورنيش المزرعة
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