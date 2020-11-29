لبنان

حريق بمقهى في كورنيش المزرعة

Lebanon 24
29-11-2020 | 19:28
A-
A+
Doc-P-770428-637422749792131923.JPG
Doc-P-770428-637422749792131923.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شب حريق مساء اليوم في مقهى قرب جامع عبد الناصر في كورنيش المزرعة.
 
وقد أفادت المعلومات الاولية بأن الحريق أدى الى انفجار قاروة غاز في المكان.

وفيما تعمل فرق الاطفاء على اخماد الحريق، لم يُفد عن وقوع اصابات.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حريق في "هوا تشيكن" بكورنيش المزرعة
lebanon 24
30/11/2020 01:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
سقوط صاروخ على "مصفاة الصينية" في بيجي بمحافظة صلاح الدين العراقية واندلاع حريق داخلها (سكاي نيوز)
lebanon 24
30/11/2020 01:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق داخل منزل في بقرصونا الضنية واختناق شخص
lebanon 24
30/11/2020 01:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق داخل منزل في بلدة بقرصونا الضنية تسبب بحالة اختناق!
lebanon 24
30/11/2020 01:06:25 Lebanon 24 Lebanon 24

كورنيش المزرعة

حريق

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:54 | 2020-11-30
00:32 | 2020-11-30
00:18 | 2020-11-30
00:11 | 2020-11-30
00:08 | 2020-11-30
00:05 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website