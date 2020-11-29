حريق بمقهى في كورنيش المزرعة

شب حريق مساء اليوم في مقهى قرب جامع عبد الناصر في كورنيش المزرعة.

وقد أفادت المعلومات الاولية بأن الحريق أدى الى انفجار قاروة غاز في المكان.



وفيما تعمل فرق الاطفاء على اخماد الحريق، لم يُفد عن وقوع اصابات.