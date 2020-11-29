هذا ما أعلنته وزارة التربية بشأن فتح المدارس غداً

أعلنت وزارة التربية معاودة العمل بالتعلم المدمج اعتبارا من صباح غد الاثنين استناداً إلى البيان الصادر عن الوزارة نهار الجمعة الفائت.



وأشارت الى ان وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب سيعقد ووزير الصحة حمد حسنمؤتمرا صحافيا مشتركا غدا ظهرا.