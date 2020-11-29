في الزاهرية... القبض على سارق بالجرم المشهود

تمكنت دورية من استقصاء الشمال من القبض على سارق أثناء قيامه بسرقة سيارة من نوع "مرسيدس" في منطقة الزاهرية بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.



وتم تحويل الموقوف للتحقيق.