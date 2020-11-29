لبنان

في الزاهرية... القبض على سارق بالجرم المشهود

Lebanon 24
29-11-2020 | 19:51
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تمكنت دورية من استقصاء الشمال من القبض على سارق أثناء قيامه بسرقة سيارة من نوع "مرسيدس" في منطقة الزاهرية بحسب ما أفاد مراسل "لبنان 24" في الشمال.

وتم تحويل الموقوف للتحقيق.
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