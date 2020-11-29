"كورونا" يواصل تقدّمه في العديد من المناطق.. إليكم الجديد

أعلنت خلية الأزمة في القبيات أن عدد الحالات الإيجابية حالياً في البلدة بلغ 22 إصابة، إذ تمّ تسجيل حالة ايجابية جديدة، داعية المخالطين الاتصال بأحد الخطين الساخنين: 70/703392 و71/743192.



وشددت على ضرورة "الالتزام بوضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة وغسل وتعقيم اليدين جيدا".

من جهتها، سجلت خلية الأزمة في بلدية كفرعبيدا، 3 إصابات بفيروس كورونا من مخالطين لمصابين من أبناء البلدة.

بدورها، أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، تسجيل 63 إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنّ عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 3383 مصاباً.