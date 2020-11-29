عشية انتهاء الإقفال.. عدد وفيات "كورونا" في لبنان يتخطى الـ1000

عشية انتهاء الإقفال العام غداً الإثنين، أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1266 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في لبنان، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 126903 حالات.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 1255 ضمن المقيمين و 11 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 76774، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 1004، إذ تمّ تسجيل 13 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".