انقلاب سيارة على طريق الخردلي وإصابة جميع ركابها

ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن سيارة رباعية الدفع من نوع هوندا crv انقلبت على طريق تل النحاس - الخردلي، مما أدى الى إصابة جميع ركابها برضوض وجروح، وهم عائلة من بلدة كفركلا مؤلفة من أب وأم وولدين، وتم نقلهم الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.

