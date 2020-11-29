لبنان

انقلاب سيارة على طريق الخردلي وإصابة جميع ركابها

Lebanon 24
29-11-2020 | 21:04
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ذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن سيارة رباعية الدفع من نوع هوندا crv انقلبت على طريق تل النحاس - الخردلي، مما أدى الى إصابة جميع ركابها برضوض وجروح، وهم عائلة من بلدة كفركلا مؤلفة من أب وأم وولدين، وتم نقلهم الى مستشفى مرجعيون الحكومي للمعالجة.
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الخردلي

سيارة

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