كيف توزعت اصابات كورونا على البلدات والمدن اللبنانية؟

نشرت وزارة الصحة جدولا يظهر توزع اصابات كورونا الجديدة على المدن والبلدات اللبنانية.



وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 1266 إصابة جديدة بالفيروس في لبنان اضافة الى 13 حالة وفاة.