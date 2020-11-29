لبنان

فيديو نادر.. آينشتاين يواجه سؤالاً عن الدين العام في لبنان!

Lebanon 24
29-11-2020 | 21:54
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإعلان جرى بثه عبر القنوات التلفزيونية اللبنانية عام 2000، ويتناول ملف الدين العام.

ويجسد أحد الأشخاص في الإعلان شخصية عالم الفيزياء ألبرت آينشتاين، حيث يظهر وهو بين أكوام من الأوراق. وبعدها، يتم توجيه سؤال إلى العالِم الشهير من قبل شخصٍ آخر جاء فيه: "إذ دولة مدخولها 3 مليار دولار وعليها دين 30 مليار دولار ويزداد، وفائدة هذا المبلغ 3 مليار دولار سنوياً وتزداد أيضاً.. كيف يمكن لهذه الدولة أن تسدد ديونها؟".

وينتهي الفيديو بسؤال: "من هو العبقري الذي سوف يحل مشكلة الدين العام ويجنب لبنان كارثة وطنية.. وكيف؟".

 


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