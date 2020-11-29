بيان هام عن الأمن العام حول استقبال وتسليم المعاملات

أعلنت المديرية العامة للأمن العام أنها ستعاود استقبال وتسليم معاملات المواطنين في الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة لها كالمعتاد يومياً اعتباراً من تاريخ الغد 30-11-2020.