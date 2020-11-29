الجيش: زورق حربي معاد خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 29 / 11 / 2020، ما بين الساعة 5.10 والساعة 5.35، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 370 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة، والتكلم باللغة العبرية، إطلاق صفارات الإنذار وتوجيه كاشف ضوئي باتجاه المياه اللبنانية".



وختم: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".