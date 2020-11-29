انقاذ 4 عائلات علق أفرادها بالثلوج قرب القرنة السوداء...

تمكن متطوعون من الضنية من العثور على أفراد 4 عائلات من المنية، كانت الثلوج قد احتجزتهم في محيط القرنة السوداء، حيث كانوا يقضون عطلة نهاية الأسبوع.



وتمكن المتطوعون الذين استعانوا بسياراتهم المخصصة للإنقاذ الجبلي، من الوصول إلى مكان وجود العائلات، والعودة بهم سالمين إلى منازلهم.