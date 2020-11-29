هذه آخر مستجدات "كورونا" في مستشفى الحريري

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد، مبيناً بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

نص التقرير:



- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 190 فحصا



- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 84



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 21



- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 738 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 33



- حالات وفاة: 0

