المجذوب: قرار فتح المدارس أتى ضمن خطة الدولة بإعادة فتح البلد

أكد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب أنّ "قرار فتح المدارس اتى ضمن خطة الدولة بإعادة فتح البلد"، وقال: "أي قرار نقوم باتخاذه في ما يخص العملية التربوية يأتي من ضمن خطة الدولة الكاملة ونحن جزء من الخطة".

وشدد المجذوب في حديث إلى برنامج "وهلق شو" عبر قناة الجديد على أن "الهم الاول والاساسي لدينا هو صحة التلاميذ والاساتذة والاهل"، مشيراً إلى أن "أي قرار تتخذه الوزارة يأتي بناءً على قرارات اللجنة الصحية ولجنة كورونا".

وأوضح أنّ "التعلم المدمج يقوم بدمج التعليم عن بعد والتعليم الحضوري"، لافتاً الى أن "الكمامة اصبحت جزء من حياتنا، والتربية لا يمكنها اخذ مكان الصحة وكل القطاعات تنجح مع بعضها".

وشدد على انه "إذا اتخذنا كلّ الإجراءات ضمن البروتوكول الصحي لن يحدث انتشار للحالات بين المدارس وأطلب من الأهالي عدم إرسال أطفالهم إذا ظهرت عليه أية عوارض".