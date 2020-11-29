عملية سلب في الميناء...

اقدم مجهولون على سلب المدعو "ع.س" (سوري الجنسية) دراجته النارية ومبلغا من المال لدى مروره في مدينة الميناء- طرابلس بالقرب من مبنى السنترال.



ومن بعدها فر السارقون الى جهه مجهولة، فيما توجه الضحية للادعاء لدى الفصيلة المعنية.