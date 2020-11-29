لبنان

إليكم نتائج فحوصات الـ"PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت

Lebanon 24
29-11-2020 | 23:23
A-
A+
Doc-P-770467-637422893721988676.jpg
Doc-P-770467-637422893721988676.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة العامة عن استكمال فحوص الـPCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار أيام الخميس والجمعة والسبت، بتاريخ 26 و27 و28/11/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث وثلاثين (33) حالة إيجابية.

وجاء استكمال نتائج 26/11/2020 كالتالي:
 
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (ست حالات إيجابية)
- رحلة فرانكفورت: شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
- رحلة لارنكا: شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة أضنا: الشركة التركية رقم 7836 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 421 (جميعها سلبية)
- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
- رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
- رحلة البصرة: شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
- رحلة النجف: شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة لاغوس: شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)
- رحلة جدة: شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة: شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة الرياض: شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة Pegasus رقم 863 (أربع حالات إيجابية)
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
- رحلة دمشق: شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة دبي: شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 27/11/2020 كالتالي:
 
- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دبي: الشركةالإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 28/11/2020 كالتالي:
 
- رحلة أديس أبابا: الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دمشق: شركة Q6 رقم 201 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة اسطنبول: الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)
- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)
- رحلة السليمانية: الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
- رحلة بروكسيل: شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة: الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة باريس: شركة MEA رقم 212 (جميعها سلببة)
- رحلة أربيل: شركة MEA رقم 325 (حالة إيجابية واحدة)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
00:54 | 2020-11-30
00:32 | 2020-11-30
00:18 | 2020-11-30
00:11 | 2020-11-30
00:08 | 2020-11-30
00:05 | 2020-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website