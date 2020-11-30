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لبنان
جهة سياسية استبقت التدقيق بترحيل 40 من متورّطيها إلى كندا
Lebanon 24
30-11-2020
|
00:32
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أكدت معلومات مصادر أمنية لصحيفة "الأنباء" الكويتية ترحيل إحدى الجهات السياسية المتورطة بالفساد وهدر المال العام 40 من كادراتها المشبوهين الى كندا تحت جنح الكورونا، وهذا جزء من لعبة إخفاء الدليل.
المصدر:
الانباء الكويتية
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