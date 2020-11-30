جهة سياسية استبقت التدقيق بترحيل 40 من متورّطيها إلى كندا

أكدت معلومات مصادر أمنية لصحيفة "الأنباء" الكويتية ترحيل إحدى الجهات السياسية المتورطة بالفساد وهدر المال العام 40 من كادراتها المشبوهين الى كندا تحت جنح الكورونا، وهذا جزء من لعبة إخفاء الدليل.