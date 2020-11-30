"حزب الله" يخشى استهداف قادته

كشفت المعلومات المتوافرة لـ "السياسة" أن "حزب الله" ومجموعات إيرانية موالية، اتخذت إجراءات حماية استثنائية لعدد من كبار قادتها السياسيين والعسكريين، تجنباً لأي استهدافات أمنية محتملة، توازياً مع استمرار التهديدات الأميركية والإسرائيلية، باصطياد الرؤوس المتعاملة مع إيران في لبنان والإقليم، باعتبار أن من قتل فخري زاده وقبله قاسم سليماني، قادر على استهداف آخرين، سواء في لبنان أو خارجه".