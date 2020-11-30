هذه إنجازاتي

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Lebanon 24
30-11-2020 | 04:18
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يستعد نائب شوفي مسيحي لعقد مؤتمر صحافي وإعلان ما أنجزه عبر كتيب يتناول فيه ما وعد به وحققه.
 
المصدر: النهار
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